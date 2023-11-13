Boykotlar sürerken… Coca-Cola’ya devlet desteği!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:52

Güncelleme: 13.11.2023 - 09:52

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan belgelere göre ağustos ayında 1.301 defa şirketlere teşvik verilmesi kararlaştırıldı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, şirketlere vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, sigorta primi işçi hissesi desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz veya kâr payı desteği gibi teşvikler verildi.

KAMU KURUMLARI BOYKOT EDİYOR

Teşvikler içinde en öne çıkanı ise Coca-Cola’ya verilen oldu. İsrail’in Filistin’e saldırıları nedeniyle başta AKP’li belediyeler olmak üzere birçok kamu kurumu Coca-Cola’yı boykot ederken şirkete teşvik verilmesi dikkat çekti.

Coca-Cola İçecek AŞ 590 milyon 793 bin TL’lik yatırımı karşılığında teşvik aldı. Gazlı içecek imalatı nedeniyle verilen teşvikler şöyle:

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 5 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 60 vergi indirimi, yüzde 25 yatırıma katkı oranı.

Son olarak TBMM, İsrail’i boykot amacıyla Coca-Cola ürünlerini menülerinden kaldırmıştı.