Boykotlu kitapçının önünde 'Askıda Kitap' etkinliği

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:36

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:36

“Takasla diren bilgiyle çoğal” sloganıyla yapılan etkinlikte öğrenciler el ilanı dağıtarak fahiş fiyatlarla kitap satılmasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada “Bu ülkenin geleceği olan biz öğrenciler, her geçen gün eğitim hakkımızı gasp eden kitap fiyatlarının altında eziliyor. Bilgiye ulaşmak en temel hakkımızken, piyasalaştırılmış bir düzen içinde adeta geleceğimiz çalınıyor. Tekelleşmiş kitapçılar ve yayınevleri, bizim emeğimizle var olan bu düzenin çarklarını döndürmek için bize daha da yüksek fiyatlar dayatıyor. Artık susmuyoruz” denildi.

Öte yandan İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi de Cumhuriyet Meydanı’nda “Kitap Okuma Atölyesi” düzenledi.

Gençler okuma etkinliğinin yanı sıra fikir alışverişinde bulundu.