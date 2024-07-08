Bozburun’da karada 16 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:36

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:38

Marmaris ilçesi Bozburun Mevkii’nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile müştereken kara üzerinde bulunan 19 düzensiz göçmen yakalandı.