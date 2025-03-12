Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:50

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi’nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında iptal edilen seferler şöyle:

Bozcaada’dan: 10.00, 14.00, 18.00

Geyikli’den: 11.00, 15.00, 19.00

 


Etiketler: #çanakkale #Bozcaada #feribot seferleri

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