Bozcaada ve Gökçeada hatlarında bazı feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den de 09.00 ve 15.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirilen açıklamada, diğer güzergahlarda ise ulaşımın normal devam edeceği belirtildi.
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