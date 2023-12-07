Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:38

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:10

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.