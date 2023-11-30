Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:53
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Abone Ol google-news

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 dışındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 hariç diğer seferlerin aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.


Çanakkale Boğazı çanakkale Gökçeada Bozcaada Feribot feribot seferleri Fırtına

İlgili Haberler

Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi!

Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal edildi!
Çemişgezek-Elazığ feribot seferlerine 'kuvvetli rüzgar' engeli!

Çemişgezek-Elazığ feribot seferlerine 'kuvvetli rüzgar' engeli!
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!

En Çok Okunan Haberler