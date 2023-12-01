Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Çanakkale'de Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak. Ayrıca Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri de iptal edildi.
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