Gökçeada'da Meryem Ana anması

Yayınlanma: 15.08.2024 - 11:39

Güncelleme: 15.08.2024 - 11:39

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü etkinlikleri kapsamında ayin düzenledi.

Tepeköy'de Agridia Kilisesi'nde Meryem Ana'yı anma günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot, papaz ve Rum Ortadoks cemaati üyeleri katıldı. Ayinde çok sayıda kişi, mum yakıp dua etti. Gökçeada'daki Rum cemaati üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ayinde, İncil'den bölümler okundu. Tepeköy'de Meryem Ana anısına düzenlenen etkinlikler, akşam da yemek ve eğlenceyle devam edecek.