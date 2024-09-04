Gökçeada’da botları su alan 1 çocuk 47 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botları su alarak, batma tehlikesi geçiren ve yardım talebinde bulunan 1 çocuk 47 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-23, KB-4301, KB-5 tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 1’i çocuk 47 kaçak göçmen kurtarıldı.
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