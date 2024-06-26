Çanakkale’de yangın: Antik kente sıçradı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 17:51
Çanakkale’de yangın: Antik kente sıçradı!
Abone Ol google-news

Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 

İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. 

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 


çanakkale haberleri Ayvacık haberleri Yangın haberleri antik kent haberleri

İlgili Haberler

Mardin-Batman sınırında anız ve örtü yangını

Mardin-Batman sınırında anız ve örtü yangını
Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı

Balıkesir'de arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Boya fabrikasında yangın

Boya fabrikasında yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler