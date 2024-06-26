Çanakkale’de yangın: Antik kente sıçradı!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte çıkan yangın, Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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