Bozuk para sıkıntısı yaşayan esnaftan ilginç çözüm

Yayınlanma: 09.11.2023 - 09:49

Güncelleme: 09.11.2023 - 09:50

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bir fırın işletmecisi işyerinde müşterilere para üstü verirken ve ekmek dağıttıkları işletmelere dağıtım yaparken küsüratlı ekmek fiyatından dolayı madeni parada eksiklik yaşamaya başladı.

Yaşanan eksiklik bir süre sonra yapılan alışverişlerde problem oluşturmaya başlayınca fırın işletmecisi madeni para eksikliğini gidermek amacıyla bir çözüm üretti.

İşyerinin camına "100 tane birlik getirene 1 ekmek bedava" yazısı yazan esnaf bu sayede bozuk para sıkıntısının bir süreliğine de olsa giderildiğini belirtti.

"KOMŞULAR DA GETİRİYOR"

Ürettikleri çözüm ile ilgili konuşan fırın işletmecisi Cüneyt Güneş, "25 senedir bu işi yapıyoruz bozuk parayla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Biz böyle bir çözüm bulduk gören komşular falan da getiriyorlar. Yazıyı gördükten sonra getiren oldu görenler gerçek mi diye soruyor biz veriyoruz ama almıyorlar. Şu an 1 aylık ihtiyacımızı giderecek kadar topladık vatandaşlardan ricamız bozuk paralarını esnafa versinler" dedi.