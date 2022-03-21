BTK’den Türk Telekom’un Türkiye Varlık Fonu'na devrine onay

21 Mart 2022 Pazartesi, 10:24

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile LYY Telekomünikasyon A.Ş. (LYY) arasında, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için geçtiğimiz haftalarda anlaşmıştı. Türk Telekom'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre BTK'den izin çıktı.

Böylece Türk Telekom'un çoğunluğu Türkiye Varlık Fonu'na geçti.

Türk Telekom tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"16 Mart 2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF ve LYY) arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştu.

Bu bağlamda, BTK tarafından;

1) Türk Telekom'un hisselerinin %55'ine sahip olan LYY'nin şirketimizdeki hisselerinin tamamının, TVF'ye devir işlemlerine izin verilmesi,

2) BTK tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TTNET A.Ş., ve TT International Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin %100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, BTK'nın görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı,

3) Hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte BTK'ya bilgi verilmesi,

hususlarına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, Oger Telecom’un sahibi olduğu Türk Telekom’un kredi borçlarını ödeyememesi nedeniyle yüzde 55 hissesine 3 yıl önce el koymuştu.

Hisseleri Levent Yapılandırma adı ile kurulan şirkete devreden bankalar daha önce şirkete stratejik bir alıcı bulma konusunda tavsiye vermesi için Morgan Stanley’i görevlendirmişti.

TVF ise halihazırda bankada yüzde 6,7 hisseye sahip. Hazinenin yüzde 25 hissesine sahip olduğu şirketin geri kalanı ise halka açık.

TVF’nin Türk Telekom’un çoğunluk hisselerini de alması, Türkiye’nin en büyük iki telekomünikasyon şirketine de sahip olması anlamına geliyor.







