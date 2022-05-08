BTP'li Baş'tan 'Counter Strike' paylaşımı: Kavgaya gerek yok
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter’da ‘Counter Strike’ adlı savaş oyununu oynadığı anları paylaşarak, “Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir” dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter hesabı üzerinden ‘farklı’ bir paylaşımda bulundu. Savaş oyunu ‘Counter Strike’ oynadığı anların görüntüsünü paylaşan Baş, siyasetçiler arasında yaşanan gerilime göndermede bulunarak, “Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir” dedi.
Hüseyin Baş, BTP’de Gençlik Kolları Başkanlığı, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuş, babası Haydar Baş'ın hayatını kaybetmesi sonrası 18 Ekim 2020'de yapılan BTP’nin 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilmişti.
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