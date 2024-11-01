BTS'den Bakan Ersoy'a yanıt: Haydarpaşa ve Sirkeci 'Kültür Vadisi' değil 'Gar' olacak!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:04

Güncelleme: 01.11.2024 - 13:04

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün turizm verilerinin duyurulduğu toplantıda Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy açıklamasında, Haydarpaşa ve Sirkeci garları ve alanlarının "Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür Sanat Projesi" kapsamında, kültür sanat merkezi ve millet bahçesi olarak yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garılarının tüm ulaşım işlevleriyle merkezi tren garları olarak kalmasını savunan KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ise, Bakan Ersoy'un açıkladığı dönüşüm projesine tepki gösterdi.

BTS'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

''2005'ten beri 'Haydarpaşa Manhattan olacak', 'Haydarpaşa Venedik olacak', 'Haydarpaşa otel olacak', 'Haydarpaşa ticaret merkezi olacak', 'Haydarpaşa kültür merkezi olacak', 'Haydarpaşa müze olacak' gibi söylemler ve kentsel dönüşüm projeleriyle mücadele ettik. Bakan Ersoy şimdi de Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının 'Anadolu Yakasının ilk kültür ve sanat adası' olacağını, Haydarpaşa ve Sirkeci'nin 'kültür vadisi' olacağını açıklamış durumda. Bu minvalde Haydarpaşa ve Sirkeci bölgelerinin tıpkı Haliç'te ve Galataport'ta olduğu gibi özel sermayeye ait kaynaklarla müzeleştirilmesi, bienal alanına dönüştürülmesi ve Beyoğlu'ndaki kültür yolu festivaliyle ilişkilendirilmesinin arzulandığı anlaşılıyor. Yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa ve Sirkeci'de müze, arkeopark, kütüphane, millet bahçesi gibi birbiriyle alakasız pek çok işlev var ama gar işlevi yok.

Söğütlüçeşme'de yapılan viyadük ve AVM projesi nedeniyle çok sayıda ağacı kesen, yeşil alanı yok eden ve kentsel yaşamı kaosa çevirenlerin Haydarpaşa'da millet bahçesi yapmak istemesi düşündürücü ve bizlerin nezdinde yok hükmündedir.

GARLAR TAM KAPASİTEYLE YENİDEN AÇILSIN

Bakan Ersoy, açıklamasında itibarlı danışma kurulu üyelerinin adını anarak ve Haydarpaşa ve Sirkeci'ye tren gelecek söylemini kullanarak yapılmak istenen soylulaştırma girişimini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Bizler Haydarpaşa ve Sirkeci'ye sadece tren gelmesini değil, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının tam kapasiteyle merkezi garlar olarak yeniden açılmasını savunuyoruz."

DEMİRYOLCULARA NE OLACAK?

Açıklamada, “Bakan Ersoy'un söylediğine göre, evet Haydarpaşa'ya tren gelecek ama tren sayıları eskisine göre aynı olacak mı? Tren bakım, park alanları ve manevra sahaları yer alacak mı? Hızlı tren sayıları artırılacak mı? Haydarpaşa ve Sirkeci Garları İstanbul'un merkezi tren garı olarak başlıca ulaşım stratejisine yerleştirilecek mi? Haydarpaşa ve Sirkeci'de çalışan, buradaki lojmanlarda çalışan demiryolculara ne olacak" soruları da gündeme getirildi.

KAMU YARARI DEĞİL SERMAYEYE YENİ ALANLAR AÇMA GİRİŞİMİ

Açıklamada, "Biz buna Bakan Ersoy'un açıklamalarına göre yanıt verelim; demiryolları sadece raylardan ibaret bir şekilde tasarlanacak, Haydarpaşa'ya tren gelecek ama sembolik düzeyde çok az sayıda tutulacak, demiryolcular Haydarpaşa ve Sirkeci gar binalarında artık çalışılamayacak, demiryolcular temel barınma hakları olan lojmanlardan zorla çıkartılacaktır. Burada söz konusu olan kamu yararı değil kültür sanatı alet ederek emekçileri yerinden etmeye, mülksüzleştirmeye yarayan ve sermayaye yeni alanlar açmaya çalışan bir dönüşüm girişimidir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler Haydarpaşa ve Sirkeci'nin kültür vadisi, kültür adası, millet bahçesi, özel müze, bienal alanı vb. biçimlerde sermayeye, turizme alan açan, bölgeyi kökünden dönüştürmeyi hedefleyen ve daha da kötüsü emekçileri, demiryolcuları, kent hakkını, kamusal mekanı koruma ihtiyacını gözetmeyen tüm bu soylulaşturma, mülksüzleştirme ve yerinden etme girişimlerini kabul etmiyoruz.

Haydarpaşa ve Sirkeci'nin tüm ulaşım işlevleriyle merkezi tren garları olarak, ulaşım hakkı, kent hakkı ve kamu yararı temelinde korunmasını talep etmeye devam edeceğiz. Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının hiçbir özel sermayeye, müzeleştirme ve bienalleştirme gibi kentsel dönüşüm süreçlerine bırakma niyetimiz bulunmuyor. Haydarpaşa gardır gar kalacak.''