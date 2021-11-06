‘Bu açılış acıdan başka bir şey değil’

06 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

12 bin yıllık Hasankeyf ile milyonlarca canlının yuvası olan Dicle Vadisi, 2020’de, 50 yıl ömrü öngörülen Ilusu Barajı’nın suları altında barakıldı. 18 milyar TL’ye yapılan Ilısu Barajı’nın, Türkiye’nin enerji üretim kapasitesinin en fazla yüzde 1.5’ini karşılayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün, Batman’da aralarında Ilısu Barajı’nın da olduğu bir dizi toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan için dün, betona ve hafriyata gömülen Hasankeyf’teki tarihi vadinin üzerinde özel helikopter pisti yapıldı.

‘BU AÇILIŞ KATİLAMDIR’

Hasankeyf’teki mağaraların birinde çocukluğu geçen ve baraj karşıtı eylemlere katıldığı için bir buçuk yıl hapis yattan Rıdvan Ayhan, açılışa ve piste tepki gösterdi. “Tarihi katlediyorlar, bu yetmezmiş gibi üzerine pist yapıyorlar” diyen Hasankeyf Yaşatma Girişimi'nden Ayhan, “Bu vahim bir faciadır. Dalga geçmektir. Katilin öldürdüğü kişinin mezarının başında dans etmek gibi bir şey bu. Ayıp. Bir sefer bizi öldürdüler. İkinci defa da öldürmeye çalışıyorlar. Neyin açılışını yapıyorlar? Yaptıkları açılış bizim için bir katliamdır. O açılış binlerce insanın göçü, milyonlarca canlının ve binlerce yıllık tarihin yok edilmesidir. Atalarımız su için oraya yerleşmişken şimdi ise su yüzünden göç ettirildik. Bu açılışın benim için taşıdığı anlam acıdan başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.