Hasankeyf’in kendi ağıdı, sahnede hesap soruyor!

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

İlk gösterimi yapılan “Keypa 12500” oyununun yazarı ve oyuncusu Tuncay Özel, “Oyun, Hasankeyf’in kendi ağıdı. Hasankeyf, sahnede bir ruh olarak var ve hesap soruyor” dedi.

TEK KİŞİLİK OYUN

İstanbul’da 2017’den beri tiyatro gösterimleri yapan Şa Performans, Hasankeyf ve Dicle Vadisi için “Keypa 12500” adıyla oyun sergiledi. İlk gösterimi önceki akşam, Fatih’te bulunan Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde yapılan tek kişilik oyun, adını Hasankeyf’in ilk isminden alıyor. Çocukluğundan beri Hasankeyf’e gidip geldiğini söyleyen Tuncay Özel, “Batman’a gelen her misafiri Hasankeyf’e götürürdük. Şimdi ise biri geldiğinde ‘Hayde sizi Hasankeyf’e görürelim’ diyemiyoruz. Bu acı bir şey. Hasankeyf yok edilmeden önce belki de daha fazlasını yapabilirdim” diyor.

‘AFFETMEYECEĞİM’

Oyunun Hasankeyf’in kendi ağıdı olduğunu belirten Özel, “Karakter yok, Hasankeyf kendisi konuşuyor. Sahnede bir ruh olarak var. ‘Binlerce yıl insanlığa ev sahipliği yaptım ama insanlık bana sahip çıkmadı. Bakın ne hale geldim. Beni yok etmiş olabilirsiniz ama ruhum aranızda olacak, katillerimi affetmeyeceğim’ diyor. Ve hesap soruyor” diye konuşuyor.

Özel, oyunun çıkış hikâyesine ve amacına dair de “En son mart ayında gittiğimde oturup ağladım. ‘Bu noktadan sonra Hasankeyf’in anca ağıdı yapılır, ruhu oynanır’ diye düşündüm ve yazmaya karar verdim. Ne büyük bir değeri kaybettiğimizi, neden sahip çıkamadığımızın sorgulamasını yapmak istedim. Bu acıyı, hafızayı diri tutmak istedim” diyor.

Oynarken çok farklı bir ruh haline girdiğini söyleyen Özel, son olarak “Sanki ben, ben değilim. Bütünleşiyorum. Hem yazıp ve oynadığım ilk oyun olması hem de konusu itibarıyla benim için büyük öneme sahip. Türkiye’de, dünyada insanoğlu kapitalizmle birlikte bir doğa, kültür katliamına girişmiş. Başka Hasankeyf ve Dicle vadilerinin yok edilmemesi için bu oyunu herkese ulaştırmak istiyoruz” açıklamasında bulunuyor.

‘AĞLADIM’

Oyunu izleyen Hevi Işık ise şunları söyledi: “Dicle ve Hasankeyf’teki yıkım dile geldi. Hasankeyf’in ruhunu izliyor gibiydim. Yaranın hâlâ sıcak olduğunu hissettiriyordu. Ağladım. Hasankeyf oyununda, ‘12 yıllık tarihi kabul etmeyen modern insanlar’, hayat veren suyu bir silah olarak kullandı.”