Erdoğan yarın Batman'da: Hasankeyf'e helikopter pisti yapıldı

05 Kasım 2021 Cuma, 20:56

Batman'a bir dizi açılış ve etkinlik için yarın gidecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kent genelinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Kentte halka hitap etmesi beklenen Erdoğan için AKP Batman İl Binası'nın bulunduğu Avukat Sedat Özevin Caddesi'nde alan ayrıldı.

Alana çıkan birçok sokak ise trafiğe bugünden kapatıldı.

HASANKEYF'TE ERDOĞAN'A ÖZEL PİST

Adı Veysel Eroğlu Barajı olarak değiştirilen Ilısu Barajı nedeni ile 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf sular altında bırakılmıştı. Ilısu Baraj bendinin bulunduğu alana da gitmesi beklenen Erdoğan'ın yol güzergahında Hasankeyf'e uğraması da bekleniyor.

Erdoğan'ın katılacağı törenle "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES"in açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Antik kentin kayalar ile dolgu yapılan tarihi İpek Yolu üzerindeki alana Erdoğan'ın uğraması durumunda helikopterinin inebilmesi amacıyla pist yapıldığı görüldü.

12 BİN YILLIK HASANKEYF KATLEDİLDİ

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine girebilmek için gerekli 10 kriterden 9'unu yerine getirmesine rağmen, hükümet düzeyinde başvuru yapılmadığı için listeye giremeyen Hasankeyf, geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Ilısu Barajı’nın suları altında kalmıştı.

Bu projenin devreye girmesiyle Siirt, Şırnak, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da toplamda 199 yerleşim alanı sular altında bırakılmıştı. Baraj havzasında geçtiğimiz ekim ayında suların kontrollü çekilmesi nedeniyle, binlerce balık ölmüştü. Barajdaki su seviyesi, yeniden yükselirken bu defa da kirlilik ortaya çıkmıştı. Bu yıl, neredeyse petrol rengini andıran barajda balık ölümleri yine başlamıştı.