İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:45

Güncelleme: 09.12.2024 - 18:45

İstanbul Valiliği, kentte Salı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yağışların 25-60 kg/m² arasında değişeceğini belirterek, "Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.