İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul’da başlayan sağanak yağışların Çarşamba sabahına kadar süreceği ve yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Valilik ve Meteoroloji, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği, kentte Salı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yağışların 25-60 kg/m² arasında değişeceğini belirterek, "Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.
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