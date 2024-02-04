Bu da oldu... Otomobili ambulansın üzerine sürdü!
Çekmeköy'de otomobil sürücüsü, aracını aynı istikamette ilerleyen ambulansın üzerine sürdü. Otomobil sürücüsünün ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde Şile istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracını hasta nakil ambulansının üzerine sürdü.
Ambulans şoförünün korna ve siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı.
Otomobil daha sonra hızla uzaklaştı. Otomobil sürücüsünün, ambulansı sıkıştırdığı anlar aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
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