Gümüşhane’de ambulans krizi

Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2024 - 04:00

Acil yardım ambulansı ile evde bakım hastasının nakil işlemlerinin yapıldığını, il ambulans servisi başhekiminin sağlık çalışanlarına baskı uyguladığı ve tehdit ettiği öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’na başvuruda bulunduklarını, ancak bakanlığın başhekimi ödüllendirerek sağlık hizmetleri başkanı yaptığını söyleyen sendika genel başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Bir hasta için 25 kilometrelik Şiran-Kelkit arasında acil yardım ambulansı ile gidip, bilgisayarlı tomografi çektirilip ve rapor edilmesi için en az bir saat beklenip, tekrar gelinmesi ambulansının amacı dışında kullanıldığının göstergesi değil midir? Acil yardım ambulansı nakilde olduğu için geç ulaşılan acil hastası oldu mu? O hastasının torpili kim?”