Bu da oldu: Sultangazi'de 'hafriyat kamyonuyla' drift
İstanbul Sultangazİ'de tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.
Sultangazi Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu sürücüsü önce sollama yaptı sonra tehlikeli hareketler yaparak uzur süre ilerledi. Hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan hafriyat kamyonu şoförü dakikalarca drift ve sollamalar yaparak yoluna devam etti.
Trafiği tehlikeye düşüren hafriyat kamyon, sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
SANAYİ SİTESİNDE DRİFT
Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Sanayi Sitesi'nde ise bir otomobil sürücüsü drift yaptı. O anları da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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