Gaziosmanpaşa'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

06 Eylül 2022 Salı, 11:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik çalışma başlattı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler, 21 Ağustos Pazar günü Hoca Ali Aslan Caddesi'nde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 ESG 96 plakalı araç sürücüsünün Serhat G. olduğunu belirledi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ekipler, Serhat G.'ye 9 bin 125 lira ceza yazarken, ehliyeti de 60 el koyuldu. Ayrıca otomobil yine 60 gün trafikten yasaklandı.