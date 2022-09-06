Gaziosmanpaşa'da drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
İstanbul Gaziosmanpaşa'da drifit yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza yazılırken, ehliyetine de 60 gün el koyuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik çalışma başlattı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler, 21 Ağustos Pazar günü Hoca Ali Aslan Caddesi'nde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 ESG 96 plakalı araç sürücüsünün Serhat G. olduğunu belirledi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Ekipler, Serhat G.'ye 9 bin 125 lira ceza yazarken, ehliyeti de 60 el koyuldu. Ayrıca otomobil yine 60 gün trafikten yasaklandı.
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