Bu hafta hangi müzeler ücretsiz? Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz gezilebiliyor?

Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:15

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:15

Türkiye'de 1982 yılından itibaren her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arası Uluslararası Müze Günü olarak kutlanıyor. Sanatseveler, Müzeler Haftası'nda hangi müzelerin ücretsiz olarak gezilebileceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar..

MÜZELER HAFTASI NEDİR?



Uluslararası Müze Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür.

Dünyada 1977 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Müze Günü, Türkiye'de 1982 yılından kutlanmaya başlamıştır. Uluslararası Müze Günü'nde her yıl farklı bir ana temaya odaklanılır ve dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından koordine edilen etkinlikler gerçekleştirilir. Etkinlikler tek günde, tek hafta sonunda veya bir hafta süresince gerçekleştirilebilir. 2021'de 158 ülkede yaklaşık 37 bin müze Uluslararası Müze Günü kutlamalarına katılmıştır.

MÜZELER HAFTASI'NDA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

Bu yıl Avrupada 19’uncusu, ülkemizde ise 18’incisi kutlanacak olan ‘Avrupa Müzeler Gecesi’ etkinliği kapsamında 18 Mayıs Perşembe günü aşağıda belirtilen müzeler kapanış saatlerinden itibaren 23.00’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ücretsiz olarak gezilebilecek müzeler şu şekilde:

