Bu hafta hangi müzeler ücretsiz? Müzeler Haftası'nda hangi müzeler ücretsiz gezilebiliyor?
Dünya genelinde kutlanan Müzeler Haftası bugün başlıyor. Uluslararası Müzeler Haftası 18 Mayıs - 24 Mayıs günleri arasında devam etmekte olan sergilerin yanı sıra çeşitli atölye ve sunumlarla müzelerimizde kutlanacak. Peki, Bu hafta hangi müzeler ücretsiz? 18 Mayıs'ta hangi müzeler ücretsiz gezilebiliyor? Müzeler Haftası nedir?
Türkiye'de 1982 yılından itibaren her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arası Uluslararası Müze Günü olarak kutlanıyor. Sanatseveler, Müzeler Haftası'nda hangi müzelerin ücretsiz olarak gezilebileceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar..
MÜZELER HAFTASI NEDİR?
Uluslararası Müze Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür.
Dünyada 1977 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Müze Günü, Türkiye'de 1982 yılından kutlanmaya başlamıştır. Uluslararası Müze Günü'nde her yıl farklı bir ana temaya odaklanılır ve dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından koordine edilen etkinlikler gerçekleştirilir. Etkinlikler tek günde, tek hafta sonunda veya bir hafta süresince gerçekleştirilebilir. 2021'de 158 ülkede yaklaşık 37 bin müze Uluslararası Müze Günü kutlamalarına katılmıştır.
MÜZELER HAFTASI'NDA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?
Bu yıl Avrupada 19’uncusu, ülkemizde ise 18’incisi kutlanacak olan ‘Avrupa Müzeler Gecesi’ etkinliği kapsamında 18 Mayıs Perşembe günü aşağıda belirtilen müzeler kapanış saatlerinden itibaren 23.00’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ücretsiz olarak gezilebilecek müzeler şu şekilde:
- Adana Müzesi
- Amasya Müzesi
- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
- Cumhuriyet Müzesi
- Antalya Müzesi
- Antalya Alanya Müzesi
- Antalya Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
- Antalya Side Müzesi
- Aydın Müzesi
- Bartın Amasra Müzesi
- Burdur Müzesi
- Bursa Arkeoloji Müzesi
- Çanakkale Troya Müzesi
- Çorum Müzesi
- Edirne Müzesi
- Edirne Türk – İslam Eserleri Müzesi
- Erzurum Atatürk Evi Müzesi
- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
- Gazientep Arkeoloji Müzesi
- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
- İstanbul Arkeoloji Müzeleri
- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- İzmir Arkeoloji Müzesi
- İzmir Atatürk Müzesi
- İzmir Efes Müzesi
- İzmir Ödemiş Müzesi
- Kastamonu Müzesi
- Kars Müzesi
- Kocaeli Müzesi
- Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi
- Konya Mevlana Müzesi
- Mardin Müzesi
- Mersin Müzesi
- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
- Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
- Muğla Fethiye Müzesi
- Muğla Marmaris Müzesi
- Muş Müzesi
- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
- Niğde Müzesi
- Samsun Gazi Müzesi
- Sinop Müzesi
- Sivas Müzesi
- Tunceli Müzesi
- Uşak Müzesi
- Van Müzesi
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