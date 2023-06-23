Bu kez Diyanet tespit etti: Camilerin elektrik faturalarında usulsüzlük!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:11

Güncelleme: 23.06.2023 - 13:11

Camilerin elektrik faturalarının ‘ticarethane’ değil ‘mesken’ tarifesinden kesilmesiyle ilgili karmaşa uzun süredir devam ediyordu. Diyanet’in, müftülükleri bu konuda 9 Şubat 2022 ve 19 Ağustos 2022’de iki kez uyardığı ortaya çıktı.

İki uyarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Kahraman tarafından 1 Haziran’da müftülüklere gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelerden, bazı camilerin aydınlatma aboneliklerinin ilgili elektrik şirketlerince ‘mesken’ abone grubuna alınmadığı, faturalara elektrik ve havagazı tüketim vergisinin eklendiği, bu nedenle tüketim birim fiyatının faturalara yüksek yansıtıldığı anlaşılmıştır.”

Yazıda, “Konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’na yazı yazılmıştır” denildi.

SON 10 YILLIK FATURALARIN KONTROLÜ İSTENMİŞ

Edinilen bilgiye göre; Şubat 2022’de, “İbadethanelerin elektrik giderleri için düzenlenen bazı faturalarda tüketici grubu olarak ‘ticarethane’ tarifesinin uygulandığı” bilgisine ulaşıldı. Müftülüklerden, “Son 10 yıldaki ibadethane elektrik faturalarının kontrol edilerek, ‘Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’a aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, hatanın düzeltilmesi ve fazladan yapılan ödemelerin iade/mahsup işlemlerinin yerine getirilmesi için il müftülüklerimizden bölgede faaliyet gösteren ilgili elektrik dağıtım şirketleriyle iletişime geçmeleri” istendi.