Bu krem öldürür! Arsenik ve kurşun saptandı ama hala satışta

Bir kozmetik firmasının kreminde zehirli olduğu bilinen arsenik ve kurşun tespit edildi. Firma, ürünün kullanılmamasını tavsiye etse de ürün hala satışta.

Dilan Ayırkan
18 Mart 2022 Cuma, 02:00
Bu krem öldürür! Arsenik ve kurşun saptandı ama hala satışta
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İstanbul’da bir firmanın kreminde arsenik ve kurşun tespit edildi.

Firma, “Zenix Clay Face Mask Buble Gum” adlı ürün için gazeteye ilan verip “Kullanmayın ve iade edin” çağrısında bulundu. Ancak ürün hâlâ raflarda ve internette satışta. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tüketici Kanunu’nda insan sağlığını tehdit eden ürünlerin üretiminin ve ticaretinin yasaklandığını belirterek “Arsenik ve kurşun gibi insan sağlığını tehlikeye sokacak ürünlerin en tanınmış sitelerde satışta olması dehşet vericidir” dedi. Ağaoğlu, “Ticaret Bakanlığı’nın basında yer almış ilanı ihbar kabul edip derhal ürünün satışını durdurmalı” diye konuştu.

ÜRÜN TEST EDİLMEMİŞ

Kimyager Nihal Şahin İpekoğlu “Arsenik ve kurşun zehirleyici ve öldürücüdür. Organları tahrip eder. Biz ürünü piyasaya vermeden önce üzerinde ağır metal tarama testi yaparız. Bu firma ürününü piyasaya vermeden önce test yaptırmamış” dedi. 



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