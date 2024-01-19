"Bu kuryenin canı 27300 TL"

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a sadece 27 bin 300 lira para cezası verilmesine tepki gösteren motokuryeler motorlarının arkasına “Bu kuryenin canı 27300 TL” yazdı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:10
Abone Ol google-news
Player Alanı

İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra bu ceza 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti. 

Mahmud’un sadece 27 bin 300 lira para cezası verilemesine ve son bir kaç günde yaşanan iş cinayetlerine karşı İzmir’deki motokuryeler motorlarına “Bu kuryenin canı 27300 TL” yazarak tepki gösterdi.


Hasan Şeyh Mahmud motokurye adli para cezası Yunus Emre Göçer

İlgili Haberler

Motokurye Göçer davasında Somalili sanığa verilen hapis, para cezasına çevrilmişti: Mahkemenin takdiriymiş!

Motokurye Göçer davasında Somalili sanığa verilen hapis, para cezasına çevrilmişti: Mahkemenin takdiriymiş!
Motokurye Yunus Emre Göçer'in katili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a verilen cezaya tepki yağıyor

Motokurye Yunus Emre Göçer'in katili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'a verilen cezaya tepki yağıyor
Somali cumhurbaşkanının oğluna 27 bin lira ‘ceza’: Davada çarpıcı ayrıntı!

Somali cumhurbaşkanının oğluna 27 bin lira ‘ceza’: Davada çarpıcı ayrıntı!

En Çok Okunan Haberler