Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:10

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:13

İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra bu ceza 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrilmişti.

Mahmud’un sadece 27 bin 300 lira para cezası verilemesine ve son bir kaç günde yaşanan iş cinayetlerine karşı İzmir’deki motokuryeler motorlarına “Bu kuryenin canı 27300 TL” yazarak tepki gösterdi.