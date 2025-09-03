Bu oyuncağa dikkat... Ticaret Bakanlığı acilen toplatma kararı aldı!

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada; Ticaret Bakanlığınca yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, bir ürünün kullanıcıların sağlığı açısından risk taşıdığı vurgulandı.

İncelemelerde tespit edilen usulsüzlüklerin ürün güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Hsa Oyuncak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait "Sozzy Toys" marka ürünlü peluş oyuncağın; "boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi), sağlık riski (diğer)" gibi nedenlerden piyasadan toplatılması yönünde karar alındı.