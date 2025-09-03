Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu oyuncağa dikkat... Ticaret Bakanlığı acilen toplatma kararı aldı!

Bu oyuncağa dikkat... Ticaret Bakanlığı acilen toplatma kararı aldı!

3.09.2025 10:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bu oyuncağa dikkat... Ticaret Bakanlığı acilen toplatma kararı aldı!

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, "Sozzy Toys" markasına ait peluş oyuncakta usulsüzlük tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünün piyasadan toplatması yönünde karar alındı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamada; Ticaret Bakanlığınca yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, bir ürünün kullanıcıların sağlığı açısından risk taşıdığı vurgulandı.

İncelemelerde tespit edilen usulsüzlüklerin ürün güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Hsa Oyuncak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait "Sozzy Toys" marka ürünlü peluş oyuncağın; "boğulma (ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması), boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi), sağlık riski (diğer)" gibi nedenlerden piyasadan toplatılması yönünde karar alındı.

Image

İlgili Konular: #oyuncak #Ticaret Bakanlığı #toplatma

İlgili Haberler

Bakanlık tek tek ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapılan bu markalara dikkat!
Bakanlık tek tek ifşa etti: Taklit ve tağşiş yapılan bu markalara dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesini güncelledi. 16 üründe taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Üzüm pekmezlerinde, "Şeker İlavesi Tespiti", Zeytinyağlarında, "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı.
Ünlü baharat markasında 'vitamin' skandalı: Bakanlık, etiket oyununu ifşa etti!
Ünlü baharat markasında 'vitamin' skandalı: Bakanlık, etiket oyununu ifşa etti! Tarım ve Orman Bakanlığı, Ahmet Arifoğlu markasına ait bir takviye gıdada etiketinde belirtilen vitamin ve minerallerin bulunmadığını tespit ederek firmayı tağşiş listesine ekledi. İşte ayrıntılar...
Bakanlık yeni 'ifşa' listesini açıkladı: Gazlı içecekten ilaç çıktı!
Bakanlık yeni 'ifşa' listesini açıkladı: Gazlı içecekten ilaç çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda Sistemi üzerinden yayımladığı son ifşaat listesinde ilaç etken madde tespit edilen ürünleri paylaştı. Bakanlığın işaret ettiği markalar arasında macun ve gazlı içecek gibi ürünler bulunuyor.