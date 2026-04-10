Bu saatlere dikkat... Ankara Valiliği'nden 'zirai don' uyarısı

10.04.2026 16:02:00
DHA
İl genelinde bu geceden itibaren pazartesi sabah saatlerine kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğunu belirten Ankara Valiliği, üreticilere ve çiftçilere uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği, il genelinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğunu belirterek, üreticileri tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; cuma gece saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar, Ankara il genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın da; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
Son dakika... Bakanlık, Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı: İstanbul'da şiddetli dolu yağışı başladı! Son dakika haberi... Megakent İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışını gören bazı yurttaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü.
Yaklaşık 1 yıl oldu, bugünlerde yeni uyarılar yapılıyor ama komisyon bitirememiş: Raporu da don vurmuş! Meteoroloji tarafından bugünlerde yine zirai don uyarıları yapılırken, geçen yıl nisan ayında meydana gelen don felaketinin ardından Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun aradan aylar geçmesine karşın raporunu sunmadığı ortaya çıktı. TBMM Başkanlığı, görev süresi 23 Ekim’de sona eren komisyonun rapor yazım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.