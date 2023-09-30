Bu saatlere dikkat! İstanbul'da yarın bazı yollar bisiklet turu nedeniyle trafiğe kapatılacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, 1 Ekim Pazar günü düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği sebebiyle 07.00-12.30 saatlerinde trafiğe kapalı olduğu belirtildi.
İBB açıklamasında, kapalı olan ancak kademeli olarak açılacak yollar ise şöyle sıralandı:
"Sultanahmet Meydanı-Kennedy Caddesi-Galata Köprüsü-Eminönü-Beşiktaş yolu, Barbaros Bulvarı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçisi-Kızıltoprak-15 Temmuz Şehitler Köprüsü/Kadıköy çıkışı K16 yolu-Caddebostan ve Çetin Emeç Bulvarı'nın ilişkili yolları."
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