Bu sefer de şampuana sakladılar!

Tunceli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulamada, şampuan şişesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu sefer de şampuana sakladılar!
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İHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 19:18

Jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, A.B. isimli şahsa narkotik dedektör köpeği tepki verdi.

Şüphe üzerine yapılan detaylı aramada, şampuan şişesi içine gizlenmiş 5 ayrı paket halinde toplam 54,11 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmanın dikkati ve narkotik köpeği sayesinde ortaya çıkarılan olayla ilgili adli işlemlere başlandığı belirtildi.


Etiketler: #uyuşturucu #şampuan #Tunceli

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