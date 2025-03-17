Bu sefer de şampuana sakladılar!
Tunceli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulamada, şampuan şişesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, A.B. isimli şahsa narkotik dedektör köpeği tepki verdi.
Şüphe üzerine yapılan detaylı aramada, şampuan şişesi içine gizlenmiş 5 ayrı paket halinde toplam 54,11 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarmanın dikkati ve narkotik köpeği sayesinde ortaya çıkarılan olayla ilgili adli işlemlere başlandığı belirtildi.
Etiketler: #uyuşturucu #şampuan #Tunceli
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- 'Hukuk sistemi çalışmayan ülkelere yatırımcı çekmek...'
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- Terör örgütü PKK'den 'kongre' yanıtı
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!
- Murat Ülker'den 'silah eğitimi' itirafı
- Dev operasyonda yeni gelişme!
- Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası