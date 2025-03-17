Bu sefer de şampuana sakladılar!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 19:18

Güncelleme: 17.03.2025 - 19:18

Jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, A.B. isimli şahsa narkotik dedektör köpeği tepki verdi.

Şüphe üzerine yapılan detaylı aramada, şampuan şişesi içine gizlenmiş 5 ayrı paket halinde toplam 54,11 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmanın dikkati ve narkotik köpeği sayesinde ortaya çıkarılan olayla ilgili adli işlemlere başlandığı belirtildi.