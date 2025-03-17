Van'da 30 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 30 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:00

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan işlem yapıldı.


Etiketler: #Van #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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