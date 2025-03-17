Konya'da dev 'uyuşturucu' operasyonu: 10 günde 60 tutuklama!
Konya'da 3-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen 44 uyuşturucu operasyonu kapsamında 60 şüpheli tutuklandı.
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 44 ayrı operasyonda, 20 bin 735 sentetik ecza hap, 2 bin 52 ecstasy, 518,77 gram sentetik kannabinoid, 204,83 gram esrar, 154,55 gram metamfetamin, 124 adet captagon, 64 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 62,85 gram eroin, 37,1 gram kokain, 3 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında hakkında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 37'si tutuklandı.
60 KİŞİ TUTUKLANDI
Uyuşturucu suçlarından aranan ve operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 23'ü de tutuklandı. Operasyon kapsamında 60 zanlı cezaevine gönderildi.
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