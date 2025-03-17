Konya'da dev 'uyuşturucu' operasyonu: 10 günde 60 tutuklama!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:33

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:34

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 44 ayrı operasyonda, 20 bin 735 sentetik ecza hap, 2 bin 52 ecstasy, 518,77 gram sentetik kannabinoid, 204,83 gram esrar, 154,55 gram metamfetamin, 124 adet captagon, 64 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 62,85 gram eroin, 37,1 gram kokain, 3 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında hakkında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 37'si tutuklandı.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu suçlarından aranan ve operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 23'ü de tutuklandı. Operasyon kapsamında 60 zanlı cezaevine gönderildi.