Bu sefer oldu: Yaralı tavuğa pansuman yaptılar
Bursa'da tellere takılıp ayağından yaralanan tavuğu, sabit bekleme noktasındaki 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansta tedavi etti. 2017 yılında Hatay’da bir yurttaş tavuğunu pansuman için devlet hastanesine götürmüş ancak çabalarına sonuç alamamıştı.
Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde, tellerden atlamaya çalışan tavuğun ayağı tel örgünün arasına sıkışıp zedelendi.
Mahallede sabit bekleme noktasında olan 112 Acil Sağlık ekipleri, tavuğun ayağının kanadığını fark etti.
Tavuğu ambulansa alan ekipler, yarasını temizleyip sargı bezi ile sardı ve serbest bıraktı. Sağlık ekiplerinin tavuğu tedavi ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2017 yılında Hatay’da bir yurttaş tavuğunu pansuman için devlet hastanesine götürmüş ancak çabalarına sonuç alamamıştı.
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