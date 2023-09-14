Bu sefer oldu: Yaralı tavuğa pansuman yaptılar

Bursa'da tellere takılıp ayağından yaralanan tavuğu, sabit bekleme noktasındaki 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansta tedavi etti. 2017 yılında Hatay’da bir yurttaş tavuğunu pansuman için devlet hastanesine götürmüş ancak çabalarına sonuç alamamıştı.

DHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:28
Abone Ol google-news

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde, tellerden atlamaya çalışan tavuğun ayağı tel örgünün arasına sıkışıp zedelendi. 

Mahallede sabit bekleme noktasında olan 112 Acil Sağlık ekipleri, tavuğun ayağının kanadığını fark etti. 

Tavuğu ambulansa alan ekipler, yarasını temizleyip sargı bezi ile sardı ve serbest bıraktı. Sağlık ekiplerinin tavuğu tedavi ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2017 yılında Hatay’da bir yurttaş tavuğunu pansuman için devlet hastanesine götürmüş ancak çabalarına sonuç alamamıştı.


Player Alanı
tavuk Bursa hatay Ambulans

İlgili Haberler

TEİS'ten ilaç zammı sonrası açıklama: 'Bu güncelleme sadece pansuman olabilir'

TEİS'ten ilaç zammı sonrası açıklama: 'Bu güncelleme sadece pansuman olabilir'
Melih Saatçı: Başakşehir galibiyeti yaraya pansuman yaptı

Melih Saatçı: Başakşehir galibiyeti yaraya pansuman yaptı
Tavuk pilavdan 37 kişi zehirlendi

Tavuk pilavdan 37 kişi zehirlendi

En Çok Okunan Haberler