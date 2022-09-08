Bu yıl 26. kez düzenlenen festival 25 Ekim’de başlayacak

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

Rahmi Koç Müzesi’nin tarihi dokusunda tiyatro konuşuldu önceki gece. Tiyatroya emek vermiş ustalar, genç oyuncular ve tiyatro sevdalıları İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 26. İstanbul Tiyatro Festivali için bir aradaydı.

“Tiyatro Yerli Yerinde” sloganıyla 25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak festivalde bu yıl yeniliklerin en güzeli küratörlük yapısıyla şekillenmesiydi. Hele küratör Işıl Kasapoğlu olunca programın da çok iyi olması kaçınılmazdı. Kasapoğlu ülkemizin sayılı en iyi yönetmenlerinden biri. Uzun yıllar önce “Semaver Kumpanya”yı kuran usta yönetmenin her yönettiği oyun o sezona damga vurdu.

Yine son yıllarda çok konuşulan, kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” adlı oyuna imza atan yönetmenin, geniş ve yaratıcı bakış açısı festivalde nasıl oyunlar seyredeceğimizin de habercisi. Kasapoğlu ile nisan ayında yaptığım röportajda yazmışım: “Bazı oyunlar var ki üstüne söylenecek söz bulmak zor. Bazı yönetmenler var ki anlatmaya başlayınca sayfalar yetmez”

Kasapoğlu için burada virgül koyup festivalin sürprizlerinden bahsedelim. Toplantının başında sır gibi saklanan Onur Ödülü’nü bu yıl Ali Poyrazoğlu aldı.

Poyrazoğlu, 60. sanat yılının yanı sıra kendi adını taşıyan tiyatrosunun da 50. yılını kutluyor. Ödül konuşmasında “Sanat insanın en iyi, en yakın, hiçbir zaman vazgeçemeyeceği dostudur. Sanat benim dostum. Bizi yenileyen, her gün yeniden dünyayı değerlendirmemizi, kendimize farklı bir gözle bakmamızı sağlayan; okumak, yazmak, bestelemek, çalmak, oynamak, bütün sanat dalları bizim en yakın dostlarımız” diyen Poyrazoğlu mutluydu.

ŞENSOY VE ORTAOYUNCULAR

Uzun süredir merakla beklediğim Ortaoyuncular ne zaman sahneye döner, Ses Tiyatrosu’nun perdeleri ne zaman açılır sorusuna bir türlü yanıt alamamıştım. Festivalin en güzel süprizi bu oldu: Ustaların ustası Ferhan Şensoy’un anısına; “Şahları da Vururlar” ile perde açacak tiyatro. Şensoy’un benzersiz mizahı, kıvrak zekâsı ve sözünü sakınmayan üslubuyla günümüze göndermeler yaptığı bir tarih parodisi olan bu müzikli güldürü 1980’lerin ilk yarısı boyunca aralıksız sahnelenmiş ve ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. 11 ve 12 Kasım’da Ses Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunun yönetmen koltuğunda bu kez Volkan M. Sarıöz var.

Festival kapsamında Türkiye’den 15 yeni oyun ilk defa seyirciyle buluşacak. Programda festival için özel olarak tasarlanıp sahnelenecek iki gösteri de bulunuyor. Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan altı yapım sahnelerde, üç yapım ise perdede “merhaba” diyecek tiyatroseverlere...

GENÇLERE BİLET 10 TL

Festivalde Molière’in doğumunun 400. yılı hem yurtdışından hem ülkemizden yapımlarla kutlanırken bir sinema dehası Pasolini’nin 100. doğum yılı da özel bir gösterimle anılacak. Festival biletleri, 16 Eylül Cuma günü saat 10.30’da passo.com.tr üzerinden ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak. Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, belirli sayıda öğrenci bileti ise 10 TL’den satışa çıkacak.

OKAN BAYÜLGEN’DEN III. RİCHARD...

Okan Bayülgen, yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Richard ile ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk oluyor.

Festival toplantısında konuştuğumuz Bayülgen, “Shakespeare’in tarihi tragedyası III. Richard’ın bir uyarlaması, bu yüzyıldan bir bakışı bu uyarlamada göreceğiz. Hem kalabalık bir kadro, hem de 17 Kasım’da prömiyer Zorlu PSM’de büyük salonda olacak. Çok heyecanlı bir iş” diyor.



