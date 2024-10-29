Buca Belediye Lokantası’nın ikincisi Gediz’de hizmete açıldı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Buca Belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle sağlıklı gıdaya erişmekte zorlanan vatandaşlara destek olmak için ikinci lokantayı faaliyete geçirdi. Başkan Duman, belediye lokantalarının kâr amacı gütmediğini vurgulayarak, “Amacımız bu zor zamanlarda Buca halkına destek olmak” dedi.

Belediye Lokantası, hafta içi her gün 11.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayrıca, "Askıda Yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri için dayanışma ruhu güçlendirildi. Başkan Duman, üçüncü lokantanın da Tınaztepe Kampüsü karşısında açılması için hazırlıkların başladığını müjdeledi.