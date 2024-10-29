Buca Belediye Lokantası’nın ikincisi Gediz’de hizmete açıldı

Buca Belediye Lokantası’nın ikincisi, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Gediz Ek Hizmet Binası’nda hizmete başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşlara 4 çeşit sağlıklı ve doyurucu yemeğin 45 liradan sunulduğunu belirtti.

Buca Belediye Lokantası’nın ikincisi Gediz’de hizmete açıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Buca Belediyesi, ekonomik zorluklar nedeniyle sağlıklı gıdaya erişmekte zorlanan vatandaşlara destek olmak için ikinci lokantayı faaliyete geçirdi. Başkan Duman, belediye lokantalarının kâr amacı gütmediğini vurgulayarak, “Amacımız bu zor zamanlarda Buca halkına destek olmak” dedi.

Belediye Lokantası, hafta içi her gün 11.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ayrıca, "Askıda Yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri için dayanışma ruhu güçlendirildi. Başkan Duman, üçüncü lokantanın da Tınaztepe Kampüsü karşısında açılması için hazırlıkların başladığını müjdeledi.


Etiketler: #Buca #Buca Belediyesi #lokanta

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