BUDO duyurdu... 8 sefer iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 08:43
BUDO duyurdu... 8 sefer iptal edildi!
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda; bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.


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