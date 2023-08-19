BUDO seferlerine 'fırtına' engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:36
BUDO seferlerine 'fırtına' engeli
Abone Ol google-news

BUDO seferleri, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun 10.30-16.15 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.


BUDO deniz Bursa İstanbul Fırtına

İlgili Haberler

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde bugün ve yarın denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde bugün ve yarın denize girmek yasaklandı
Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu: Plajlar boş kaldı

Foça sahillerinde denizanası yoğunluğu: Plajlar boş kaldı
Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Marmara Denizi için 'fırtına' uyarısı

En Çok Okunan Haberler