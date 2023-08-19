BUDO seferlerine 'fırtına' engeli
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO seferleri, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun 10.30-16.15 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
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