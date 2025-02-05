BUDO seferlerine kar yağışı engeli!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 14:48

Güncelleme: 05.02.2025 - 14:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle, BUDO yetkilileri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde;

"16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"