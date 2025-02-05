BUDO seferlerine kar yağışı engeli!
BUDO yetkilileri, Marmara'da etkili olacak kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle, BUDO yetkilileri bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde;
"16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19. 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
Etiketler: #BUDO #kar yağışı #meteoroloji #Sefer
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