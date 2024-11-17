Yayınlanma: 17.11.2024 - 11:33

Güncelleme: 17.11.2024 - 11:33

Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi ve Türkiye genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Özellikle rüzgarlı havalar deniz ve hava ulaşımını doğrudan etkileyebiliyor. Peki, BUDO ve İDO seferleri iptal mi? 17 Kasım İDO iptal edilen seferler...

17 KASIM BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

17 Kasım Pazar günü bazı BUDO seferleri iptal edildi. BUDO resmi sitesinde şu bilgiler paylaşıldı;

“17.11.2024 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.”

“17.11.2024 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.”