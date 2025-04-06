BUDO'da yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı... Görüntüler ortaya çıktı!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 22:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 22:00

İstanbul Eminönü'nden saat 17.00'de Bursa Mudanya'ya hareket eden BUDO deniz otobüsü Mudanya limanına yanaşırken saat 20.08'de makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 6 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, kısa sürede limana yanaşan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlar tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 1 gemi görevlisi ve 4 yurttaş ise hastaneye kaldırıldı.

"BİR ANDA YÜKSELDİ"

Gemide seyahat eden bir vatandaş, "İçeriden bir anda duman yükseldi. Tam yanaşırken oldu. Hepimiz panik yaşadık, ekiplere haber verdik. Olay yerine geldiler, bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş diye duyduk" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Saat 18.00 sıralarında 19.50'ye kadar rötar yapılacak diye anons yapıldı. Saat 19.00'da dalgalanma başladı. Arıza olduğu için anons yaptılar. Duman içeriyi sardı, kapıyı açtıktan sonra oksijen geldi. Bana can yelekleri için bıçak verdiler. Alt kattaydım, ön tarafa gidip can yeleklerini öne doğru attım. Gemi fırtınadan dolayı çok sallanıyordu. Yavaş yavaş limana yanaştık, görevliler motorda arıza olduğunu söyledi" diye konuştu.