Sultangazi'de ayakkabı mağazasında yangın çıktı

Sultangazi’de bir ayakkabı mağazasında gece saatlerinde çıkan yangında iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Sultangazi'de ayakkabı mağazasında yangın çıktı
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DHA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 14:34

İstanbul Sultangazi’de bir ayakkabı mağazasında gece saatlerinde çıkan yangında iş yeri küle döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ayakkabı mağazasının üst katında bulunanların yangından kaçmaya çalıştıkları anlar ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki ayakkabı mağazasında çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm mağazayı sararken, binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşlar da müdahale sırasında itfaiye ekiplerine yardım etti.

ALEVLERDEN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla binadan çıkmaya çalıştı. Alevlerin yükseldiği mağazadan çıkanların yaladığı panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Diğer yandan, yangında mağazadaki bir kafeste bulunan 3 kuştan 2'si öldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. 


Etiketler: #Sultangazi #Yangın

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