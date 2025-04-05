Bursa'da acı olay.. Biri bebek iki kardeş yangında feci şekilde can verdi!

Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe hayatını kaybetti. Yaralanan 3 yaşındaki E.D. hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da acı olay.. Biri bebek iki kardeş yangında feci şekilde can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 08:50

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebeple saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki ortanca çocuk E.D. yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Sevginur bebek ve Efe D.'nin cenazesi otopsi incelemesi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Etiketler: #bebek #Bursa #Çocuk #Yangın

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