BUDO'da yangın: Korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan BUDO deniz otobüsünde yaşanan korku ve paniğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca motoru yanan geminin durumu yapılan teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Gemi perte ayrıldığı takdire yerine başka gemi alınacak.

BUDO'da yangın: Korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:03

Eminönü-Mudanya seferini gerçekleştiren Bursa Deniz Otobüsleri’ne (BUDO) ait Yıldırım Beyazıt isimli deniz otobüsünde dün akşam saat 19.50 sularında Mudanya’ya döndüğü sırada motorlarından biri arızalanınca gemi tek motoru ile ilerlemek zorunda kaldı.

Tek motora binen yük sebebiyle yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı yangın meydana geldi. Yangına gemi personeli tarafından müdahale edilerek, kısa sürede kontrol altına alındı.

DALGA BOYU 3 METREYİ BULDU

Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava şartlarında Mudanya İskelesi’ne güvenli bir şekilde yanaştırıldı. Geminin bağlanmasının ardından yolcular tahliye edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği BURULAŞ AŞ. tarafından gemide teknik inceleme başlatıldı.

Deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği, yapılan teknik incelemenin ardından geminin onarımının yapılıp yapılmayacağı perte ayrılma durumunda yerine başka bir geminin alınacağı belirtildi.


Etiketler: #BUDO #budo deniz otobüsü

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