'Kar' alarmı sürüyor: BUDO'nun 4 seferi daha iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

'Kar' alarmı sürüyor: BUDO'nun 4 seferi daha iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:29

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun bugün 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi, aynı gerekçeyle iptal edilmişti.


Etiketler: #BUDO #Bursa

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