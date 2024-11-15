BUDO'dan açıklama: Bazı seferler iptal edildi

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 sefer için iptal kararı alındı.

BUDO'dan açıklama: Bazı seferler iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:32

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 4'ü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan açıklamaya göre; saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


Etiketler: #BUDO #Bursa #deniz otobüsü #iptal

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