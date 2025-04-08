BUDO'nun 4 seferi iptal edildi!

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun 4 seferi iptal edildi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:19

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


Etiketler: #BUDO #deniz otobüsü #sefer iptali

İlgili Haberler

Meteoroloji alarm vermişti: BUDO'nun bugünkü tüm seferleri iptal edildi

Meteoroloji alarm vermişti: BUDO'nun bugünkü tüm seferleri iptal edildi
BUDO'da yangın: Korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

BUDO'da yangın: Korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün İDO - BUDO seferleri yapılacak mı?

7 Nisan İdo seferleri iptal mi? Bugün İDO - BUDO seferleri yapılacak mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler