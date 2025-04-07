Meteoroloji alarm vermişti: BUDO'nun bugünkü tüm seferleri iptal edildi

Bursa'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bugünkü tüm seferleri iptal edildi.

Meteoroloji alarm vermişti: BUDO'nun bugünkü tüm seferleri iptal edildi
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AA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:30

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinde seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.


Etiketler: #BUDO #budo deniz otobüsü

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