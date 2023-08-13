BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 17:29
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Abone Ol google-news

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin yapılamadığı, 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 18.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile 20.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı kaydedildi.


BUDO Sefer iptal

İlgili Haberler

Son dakika... Seferler durduruldu! Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi

Son dakika... Seferler durduruldu! Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi
Marmaray’da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray’da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor
THY'nin bazı Trabzon seferleri bakım çalışması nedeniyle iptal edildi

THY'nin bazı Trabzon seferleri bakım çalışması nedeniyle iptal edildi

En Çok Okunan Haberler