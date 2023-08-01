Son dakika... Seferler durduruldu! Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi

Son dakika haberi... Galata Köprüsü'nde bir cip sürücüsü tramvay yoluna girdi. Bunun üzerine seferler durduruldu.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:28
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İstanbul Galata Köprüsü'nde cip sürücüsü tramvay yoluna girerek mahsur kaldı. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Cipi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.

AYRINTILAR GELECEK...


Galata Köprüsü Galata tramvay

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