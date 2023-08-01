Son dakika... Seferler durduruldu! Galata Köprüsü'nde araç tramvay yoluna girdi
Son dakika haberi... Galata Köprüsü'nde bir cip sürücüsü tramvay yoluna girdi. Bunun üzerine seferler durduruldu.
İstanbul Galata Köprüsü'nde cip sürücüsü tramvay yoluna girerek mahsur kaldı. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.
Cipi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.
AYRINTILAR GELECEK...
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